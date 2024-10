Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Adrano di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, che si trasformeranno in un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 25,4°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di venti leggeri contribuirà a rendere l’atmosfera più fresca, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 5%, e l’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 59%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord, con velocità che non supereranno i 4,8 km/h.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che la temperatura raggiunga i 25,4°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%. I venti saranno deboli, con una leggera brezza proveniente da sud-ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo. Sebbene la temperatura si manterrà intorno ai 24°C, la copertura nuvolosa aumenterà, passando dal 10% al 14%. Le condizioni di cielo sereno si trasformeranno in nubi sparse, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno coperti al 100%. Le temperature scenderanno a circa 17°C, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%. I venti saranno molto leggeri, con velocità che non supereranno i 1,2 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e temperature gradevoli, ma che si concluderà con cieli nuvolosi e un abbassamento delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità e un possibile abbassamento delle temperature, rendendo opportuno prepararsi a condizioni più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.4° perc. +13.4° Assenti 4.5 NNO max 5.6 Maestrale 58 % 1016 hPa 4 cielo sereno +14° perc. +12.8° Assenti 4.3 N max 5.2 Tramontana 52 % 1016 hPa 7 cielo sereno +18.3° perc. +17.2° Assenti 1.2 OSO max 2.2 Libeccio 38 % 1018 hPa 10 cielo sereno +23.7° perc. +22.9° Assenti 4.3 SO max 6.4 Libeccio 30 % 1018 hPa 13 cielo sereno +25.4° perc. +24.8° Assenti 7.6 S max 8.9 Ostro 31 % 1016 hPa 16 poche nuvole +21.3° perc. +20.7° Assenti 8.9 SE max 12.4 Scirocco 48 % 1017 hPa 19 cielo coperto +17.5° perc. +17.1° Assenti 0.8 E max 4.1 Levante 70 % 1019 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +16.8° Assenti 1.2 ENE max 3.8 Grecale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 18:30

