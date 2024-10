Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 2 Ottobre a Adrano si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e della sera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 17°C durante la notte a un massimo di 26,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 21,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,3°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e l’umidità si manterrà attorno al 65%. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest garantirà un clima piacevole e fresco.

Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 20,5°C alle 07:00. Il cielo rimarrà sereno fino a metà mattina, quando si registrerà una temperatura di 24°C alle 09:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, con valori che toccheranno i 14,1 km/h alle 11:00. L’umidità scenderà fino al 34%, rendendo l’atmosfera più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteorologiche. A partire dalle 13:00, il cielo inizierà a coprirsi di nubi sparse, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 68% alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 26,4°C, mentre la velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con punte di 20,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente nel tardo pomeriggio.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura nuvolosa del 98% alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 19,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, ma con una diminuzione della velocità. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 75%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Adrano indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Giovedì e Venerdì si prevede un clima stabile, con temperature che si manterranno sopra i 20°C e una bassa probabilità di precipitazioni. La situazione meteorologica si stabilizzerà, offrendo opportunità per attività all’aperto e momenti di relax.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.2° perc. +16.6° Assenti 3 ONO max 4.9 Maestrale 64 % 1015 hPa 4 cielo sereno +16.5° perc. +15.9° Assenti 4.1 ONO max 6.5 Maestrale 65 % 1014 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +19.8° Assenti 4.8 OSO max 6.6 Libeccio 45 % 1014 hPa 10 cielo sereno +25.2° perc. +24.7° Assenti 11.3 SO max 15.7 Libeccio 38 % 1013 hPa 13 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 18.3 OSO max 21.2 Libeccio 42 % 1011 hPa 16 nubi sparse +22.8° perc. +22.6° Assenti 15.8 OSO max 19.6 Libeccio 58 % 1012 hPa 19 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° prob. 18 % 5.3 OSO max 9.5 Libeccio 75 % 1012 hPa 22 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 16 % 6.1 O max 10.4 Ponente 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 18:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.