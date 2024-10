Previsioni Meteo Adrano: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre a Adrano si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una transizione da condizioni prevalentemente serene a un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22,4°C nel pomeriggio. La presenza di venti leggeri, prevalentemente da nord, contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole, anche se l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando intorno al 65%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 14,4°C. La brezza leggera proveniente da nord garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si aggirerà attorno al 58%. Con il passare delle ore, si assisterà a un progressivo rasserenamento del cielo, che porterà a un mattino sereno, con temperature che già alle 08:00 raggiungeranno i 18,8°C.

Nel pomeriggio, il clima si manterrà stabile, con temperature che toccheranno il massimo di 22,4°C intorno alle 12:00. Tuttavia, si noterà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più consistenti. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità, pur mantenendosi alta, non influenzerà in modo significativo il comfort termico.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno ulteriormente, con un cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 14,5°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà, toccando punte del 98%, e il vento si farà più leggero, contribuendo a un’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Adrano nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni variabili, con un possibile miglioramento nel fine settimana. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle fluttuazioni di temperatura e umidità, che potrebbero influenzare il comfort quotidiano. La giornata di Mercoledì 30 Ottobre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di un clima mite, prima dell’arrivo di condizioni più fresche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Adrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.1° perc. +13.1° Assenti 5.2 N max 6.4 Tramontana 56 % 1023 hPa 5 cielo sereno +13.7° perc. +12.6° Assenti 5.9 N max 6.4 Tramontana 56 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +17.9° Assenti 1.2 NNO max 4.1 Maestrale 42 % 1023 hPa 11 cielo sereno +22° perc. +21.2° Assenti 3.6 SO max 8.5 Libeccio 36 % 1022 hPa 14 poche nuvole +22° perc. +21.3° Assenti 0.8 ESE max 9.3 Scirocco 38 % 1021 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 3.7 NE max 6.6 Grecale 65 % 1022 hPa 20 cielo coperto +15° perc. +14.3° Assenti 2.3 N max 3.3 Tramontana 64 % 1023 hPa 23 cielo coperto +14.5° perc. +13.8° Assenti 3.9 NNO max 4.2 Maestrale 65 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.