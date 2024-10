Previsioni Meteo Afragola: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Afragola si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che varieranno da un minimo di +18°C durante la notte a un massimo di +23,9°C nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata, con un picco di nuvolosità previsto per la sera. I venti saranno leggeri, con velocità comprese tra 2,4 km/h e 11,3 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 46% e il 69%.

Durante la notte, Afragola avrà un cielo inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto. Le temperature si attesteranno attorno ai +19°C, con un’umidità che aumenterà fino al 70%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i +23,8°C entro mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori inferiori al 5%. I venti si faranno più sostenuti, con velocità che toccheranno i 9,8 km/h. L’umidità, invece, scenderà fino al 47%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai +23°C e +23,9°C, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 57%. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una velocità moderata.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +19,6°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a toccare il 69%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 2,4 km/h e 5,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con temperature piacevoli e una crescente nuvolosità. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un ulteriore aumento della copertura nuvolosa e temperature che rimarranno stabili. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questa settimana un’ottima occasione per godere di piacevoli passeggiate all’aria aperta, anche se con un occhio attento alle nuvole in arrivo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.7° Assenti 3.9 NNO max 4.9 Maestrale 67 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.3° perc. +18° Assenti 3.2 N max 4.2 Tramontana 70 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 3.8 NE max 4.8 Grecale 69 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 1.3 ESE max 3.1 Scirocco 54 % 1020 hPa 12 cielo sereno +23.8° perc. +23.5° Assenti 9.8 OSO max 8.5 Libeccio 47 % 1019 hPa 15 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 11.3 OSO max 9 Libeccio 50 % 1018 hPa 18 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 6.2 ONO max 7.1 Maestrale 60 % 1019 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.9° Assenti 4.1 NO max 5.1 Maestrale 67 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:19

