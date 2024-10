Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Lunedì 28 Ottobre a Afragola si presenteranno con una predominanza di nuvolosità, specialmente nel pomeriggio, quando il cielo sarà coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +18,5°C e +24°C, con una leggera diminuzione prevista nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà su valori moderati, intorno al 50-70%, rendendo l’aria piuttosto gradevole, ma con una sensazione di freschezza nelle ore serali.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai +18,5°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, con un’umidità che si manterrà attorno al 72%. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est garantirà un clima piacevole.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature in aumento che raggiungeranno i +23,2°C entro le ore centrali. L’umidità diminuirà progressivamente, mentre la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 72%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo condizioni di stabilità.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 23°C, con una leggera diminuzione rispetto alle ore precedenti. L’umidità si manterrà intorno al 50-55%, mentre il vento, proveniente prevalentemente da Ovest, si intensificherà leggermente, ma senza creare disagi.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +19,5°C. La nuvolosità rimarrà presente, con nubi sparse che continueranno a caratterizzare il cielo. L’umidità aumenterà leggermente, portandosi attorno al 63%, mentre il vento si farà più debole, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità variabile. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle temperature gradevoli, mentre le serate fresche inviteranno a indossare un leggero soprabito.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +18.3° perc. +18° Assenti 4.7 NNE max 5.4 Grecale 71 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17.6° perc. +17.2° Assenti 5 NNE max 5.9 Grecale 69 % 1024 hPa 7 poche nuvole +18.6° perc. +18.2° Assenti 6 NE max 8 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.6° perc. +22.3° Assenti 2.1 NE max 5.6 Grecale 51 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 1.9 O max 5.3 Ponente 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 8.5 O max 10 Ponente 55 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.6° perc. +20.2° Assenti 2.7 NO max 4.1 Maestrale 58 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.7 N max 4.7 Tramontana 62 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:00

