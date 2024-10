Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano un Lunedì 7 Ottobre caratterizzato da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore serali, mentre le temperature percepite si attesteranno intorno ai 20°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto.

Durante la notte, Afragola si troverà sotto un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 94%. La brezza leggera proveniente da sud-ovest garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 64%.

Nella mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con la presenza di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 23°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 43%, permettendo qualche sprazzo di sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà, raggiungendo il 49%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 23,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, solo 8%, e il vento si manterrà leggero, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. L’umidità continuerà a diminuire, portandosi al 47%.

Con l’arrivo della sera, Afragola vedrà un ritorno delle nubi e una diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 20°C. La copertura nuvolosa tornerà a salire fino al 100%, creando un’atmosfera più chiusa. Tuttavia, non si prevedono piogge, e il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un’alternanza di momenti soleggiati e nuvolosità. Si consiglia di approfittare delle ore di sole durante il pomeriggio di Lunedì, prima del ritorno delle nubi in serata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 2.9 SO max 6.4 Libeccio 64 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19° perc. +18.6° Assenti 2.2 OSO max 5.3 Libeccio 64 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 0.4 ESE max 2.4 Scirocco 65 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.8° perc. +21.4° Assenti 5.3 SO max 6.3 Libeccio 54 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23.3° perc. +22.9° Assenti 9.4 SO max 9 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 cielo sereno +23° perc. +22.6° Assenti 8 OSO max 6.6 Libeccio 48 % 1017 hPa 18 poche nuvole +21.2° perc. +20.8° Assenti 4.1 O max 5.5 Ponente 54 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.4° perc. +20° Assenti 1.9 NE max 3.6 Grecale 58 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

