Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani mercoledì 16 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Afragola indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo completamente coperto nelle ore successive. Le temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C, saranno accompagnate da una leggera brezza. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 68%, creando una sensazione di calore percepita leggermente superiore.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 24,9°C intorno a mezzogiorno. Anche la velocità del vento aumenterà, con valori che si attesteranno tra i 3 e i 6 km/h, provenienti principalmente da ovest. L’umidità, sebbene alta, tenderà a scendere leggermente, portando a una percezione di calore più confortevole.

Durante il pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25°C, mantenendo un cielo coperto e senza precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a un clima gradevole nonostante l’alta umidità. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1018-1019 hPa.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 22°C. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni, e il vento rimarrà debole, creando un’atmosfera tranquilla e stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Afragola nei prossimi giorni indicano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la stabilità atmosferica potrebbe continuare a caratterizzare il clima locale. Sarà importante monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° Assenti 0.9 NO max 2.6 Maestrale 68 % 1020 hPa 3 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 0.5 NNE max 2.1 Grecale 70 % 1019 hPa 6 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 3.1 NE max 3.2 Grecale 68 % 1020 hPa 9 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 1.9 SE max 3.2 Scirocco 56 % 1020 hPa 12 cielo coperto +24.9° perc. +24.8° Assenti 5.6 O max 5.3 Ponente 50 % 1019 hPa 15 cielo coperto +24.5° perc. +24.3° Assenti 6.1 O max 4.4 Ponente 51 % 1018 hPa 18 cielo coperto +23.3° perc. +23.2° Assenti 3 N max 5.9 Tramontana 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.7° perc. +22.6° Assenti 2.1 NO max 2.5 Maestrale 59 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:16

