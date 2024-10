Previsioni Meteo Afragola: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Afragola indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,4°C e una leggera brezza proveniente da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si registreranno eventi piovosi significativi. Con l’arrivo della mattina, le nuvole continueranno a dominare il cielo, ma si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che raggiungerà i 21,4°C intorno alle 09:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai 20,5°C. La brezza sarà moderata, con velocità del vento che varierà tra i 10 e i 14 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, ma non si prevedono precipitazioni. La sera porterà un leggero miglioramento, con la presenza di nubi sparse e una diminuzione della temperatura fino a 18,6°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Afragola evidenziano una giornata nuvolosa, ma senza particolari eventi meteorologici avversi. Nei prossimi giorni, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero quindi trovare soddisfazione nei giorni a venire, mentre per oggi si consiglia di prepararsi a un clima più fresco e coperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Afragola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.4° perc. +20.3° prob. 85 % 15.9 O max 28.2 Ponente 69 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.2° perc. +19° prob. 1 % 9.9 O max 19 Ponente 72 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 7.1 SO max 15.1 Libeccio 71 % 1011 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 14.7 SO max 18.5 Libeccio 58 % 1013 hPa 12 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 14.3 SO max 18.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +20.5° prob. 4 % 12.5 SO max 16.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 18 cielo coperto +20.1° perc. +19.8° Assenti 6.1 SSO max 9.3 Libeccio 63 % 1015 hPa 21 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 1.3 S max 4.3 Ostro 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 18:23

