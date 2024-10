Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Agrigento di Giovedì 10 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 21°C, mentre nella mattina si registreranno picchi di 24°C. La copertura nuvolosa sarà costante, con un’umidità che si aggirerà attorno al 70% nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e occidentali.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si manterranno tra i 20,8°C e i 21°C. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando tra il 56% e il 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1011 hPa. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno da 1,1 km/h a 2,4 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno i 24°C intorno alle 10:00. L’umidità aumenterà leggermente, toccando il 62%. I venti si intensificheranno, con velocità che arriveranno fino a 10 km/h. La situazione meteo rimarrà stabile, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, mantenendo le temperature attorno ai 23°C. L’umidità continuerà a salire, arrivando fino al 77%. I venti si presenteranno moderati, con raffiche che potranno toccare i 17 km/h. Non si registreranno precipitazioni, e la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1009 hPa.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’86%, e i venti continueranno a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo una velocità di circa 11 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agrigento nei prossimi giorni suggeriscono una continuità di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con leggere variazioni, ma senza significative perturbazioni. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Agrigento anche in queste giornate nuvolose.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° Assenti 1.4 SE max 1.6 Scirocco 55 % 1011 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.1° Assenti 6.4 ESE max 6.5 Scirocco 51 % 1010 hPa 7 nubi sparse +22.4° perc. +21.9° Assenti 7.6 ESE max 9.2 Scirocco 48 % 1011 hPa 10 cielo coperto +24.2° perc. +24.1° Assenti 10 S max 13.6 Ostro 57 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.7° perc. +24° Assenti 9.4 SO max 11.1 Libeccio 70 % 1010 hPa 16 cielo coperto +22.7° perc. +23.2° Assenti 9.6 O max 12.2 Ponente 81 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20.9° perc. +21.3° Assenti 11.1 ONO max 15 Maestrale 86 % 1010 hPa 22 cielo coperto +20.9° perc. +21.1° Assenti 11.5 ONO max 13.9 Maestrale 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 18:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.