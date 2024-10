Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre, Agrigento si presenterà con condizioni meteorologiche prevalentemente serene, caratterizzate da un cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 17,1°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C nel tardo mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che si aggireranno attorno ai 17°C e una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà su valori moderati, intorno al 71%, garantendo un clima piacevole per tutta la giornata.

Durante la notte, le temperature scenderanno gradualmente, con valori che toccheranno i 16,2°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 20% e il 50%, garantendo un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento sarà leggera, con direzione est-nord-est, e non si prevedono precipitazioni.

In sintesi, le previsioni meteo per Agrigento indicano una giornata di Martedì 29 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteorologiche, con temperature che si manterranno su valori simili, senza significativi cambiamenti. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un’ottima settimana, con cieli sereni e temperature piacevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.6° perc. +16.4° Assenti 7.1 ENE max 7.5 Grecale 81 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.2° perc. +16° Assenti 6.9 ENE max 7.2 Grecale 80 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.9° perc. +18.6° Assenti 7.5 ESE max 8.2 Scirocco 66 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21° perc. +20.6° Assenti 9.4 S max 7.7 Ostro 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 9.5 S max 8 Ostro 58 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.4° perc. +18.1° Assenti 3.2 SSE max 5 Scirocco 70 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 5.1 ENE max 5.1 Grecale 71 % 1023 hPa 23 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 2.4 E max 2.9 Levante 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:07

