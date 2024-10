Previsioni Meteo Agrigento: tutti i dettagli per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e una temperatura di circa 20°C. La mattina porterà un aumento della copertura nuvolosa fino al 96%, con temperature che raggiungeranno un picco di 24,7°C. Nel pomeriggio, il cielo presenterà nuovamente nubi sparse e temperature comprese tra 24,3°C e 22,4°C. La sera si schiarirà, con temperature in calo fino a 17,3°C. Sabato, il cielo sarà sereno con temperature che saliranno a 22,9°C. Domenica, si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature attorno ai 22,9°C e condizioni ideali per attività all’aperto.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 26%. La temperatura si attesterà intorno ai 20°C, con una temperatura percepita di 20,1°C. La velocità del vento sarà di 15,3 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,6 km/h, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1012 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 96%. La temperatura salirà a 21,1°C alle 07:00, raggiungendo un picco di 24,7°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita varierà da 20,9°C a 24,4°C. La velocità del vento si manterrà costante attorno ai 13,6 km/h, con direzione Ovest – Nord Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 42% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 28% al 58%. Le temperature si manterranno tra 24,3°C e 22,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 26,8 km/h alle 13:00. L’umidità si attesterà attorno al 42%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà, presentando un cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 8%. Le temperature scenderanno a 19,7°C alle 19:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere 17,3°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà a 10,7 km/h, con una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 71%.

Sabato 12 Ottobre

Nella notte di Sabato 12 Ottobre, il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una temperatura percepita di 16,6°C. La velocità del vento sarà di 9,3 km/h, proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 10,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà a 0%. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 22,9°C alle 11:00. La temperatura percepita varierà da 18°C a 22,3°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 9,1 km/h, con direzione Sud – Sud Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 40% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche poca nuvola. Le temperature si manterranno tra 22°C e 21,4°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 12,8 km/h, con direzione Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1017 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 100%. Le temperature scenderanno a 18,5°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere 18°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà a 5,5 km/h, con una direzione prevalentemente sud-orientale. L’umidità aumenterà, arrivando all’85%.

Domenica 13 Ottobre

Nella notte di Domenica 13 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 54%. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,8°C, con una temperatura percepita di 17,8°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 39% al 74%. Le temperature saliranno a 21,4°C alle 09:00, raggiungendo un picco di 22,9°C intorno a mezzogiorno. La temperatura percepita varierà da 18,5°C a 22,6°C. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,7 km/h, con direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 11%. Le temperature si manterranno tra 22,3°C e 21,7°C. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,8 km/h, con direzione Ovest – Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che aumenterà al 10%. Le temperature scenderanno a 19°C alle 21:00 e continueranno a diminuire fino a raggiungere 18,8°C a mezzanotte. La velocità del vento si ridurrà a 4,3 km/h, con una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità aumenterà, arrivando al 61%.

In conclusione, il fine settimana a Agrigento si preannuncia variabile, con un Venerdì caratterizzato da nubi sparse e temperature miti, un Sabato prevalentemente sereno e caldo, e una Domenica che manterrà condizioni di cielo sereno, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo troveranno sicuramente occasioni per godere di queste giornate.

