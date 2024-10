Previsioni Meteo Agropoli: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 5 Ottobre a Agropoli si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con piogge leggere che accompagneranno la notte e la mattina. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con un progressivo diradamento delle nuvole e l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,3°C e i 20,6°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 17,6 km/h.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La copertura nuvolosa sarà significativa, con un’umidità che si manterrà attorno all’82%. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, accumulando circa 0,51 mm di precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 8,2 km/h, proveniente da Sud-Sud Est.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno drasticamente, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà mattinata. La temperatura percepita si stabilizzerà sui 16,6°C, mentre la copertura nuvolosa inizierà a diminuire, portando a un leggero miglioramento. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,6°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno toccare i 17,6 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si interromperanno e si assisterà a un aumento della presenza di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 19,8°C, con un’umidità che scenderà al 62%. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più gradevole. Le probabilità di pioggia scenderanno drasticamente, con valori attorno al 50%.

La sera porterà finalmente cieli sereni, con temperature che si attesteranno sui 15,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, e l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%. Le condizioni di calma del vento contribuiranno a rendere la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Dopo un Sabato caratterizzato da piogge leggere, si prevede un inizio di settimana con cieli sereni e temperature in aumento. L’attenzione rimarrà alta per eventuali cambiamenti, ma per ora, gli amanti del sole potranno godere di un clima più stabile e favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.51 mm 8.2 SSE max 12.4 Scirocco 82 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +16.3° perc. +16.2° 0.34 mm 10.5 SE max 14.7 Scirocco 86 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.1 mm 9.9 ESE max 14 Scirocco 82 % 1012 hPa 9 pioggia leggera +20.4° perc. +20.2° 0.37 mm 12.3 S max 17.1 Ostro 66 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +20° perc. +19.8° 0.61 mm 13.8 O max 17 Ponente 67 % 1013 hPa 15 nubi sparse +19.8° perc. +19.4° prob. 53 % 7.7 O max 10.8 Ponente 62 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.4° prob. 46 % 3.7 NE max 5.6 Grecale 68 % 1013 hPa 21 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° prob. 11 % 6.3 E max 6.9 Levante 78 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:31

