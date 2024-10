Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Domenica 20 Ottobre a Agropoli si presenteranno con un inizio di giornata caratterizzato da piogge, che si attenueranno nel corso della mattinata, lasciando spazio a cieli sereni e temperature in aumento. Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con un’alta probabilità di nuvolosità.

Nella notte, le previsioni meteo indicano un inizio con pioggia leggera che si intensificherà in pioggia moderata intorno all’1:00, con temperature che si attesteranno intorno ai +18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 90%. La velocità del vento varierà tra i 6,7 km/h e i 11,6 km/h, proveniente principalmente da sud-est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a migliorare. Alle 6:00, il cielo sarà coperto, ma già dalle 7:00 si passerà a poche nuvole e successivamente a un cielo sereno. Le temperature saliranno fino a +23,4°C entro le 11:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un’umidità che scenderà al 58%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a coprirsi completamente, mantenendo temperature attorno ai 22°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di umidità potrebbe rendere l’aria più pesante. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4,4 km/h e i 6,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 85%. L’umidità si stabilizzerà attorno al 79%, mentre i venti continueranno a soffiare leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo con cieli sereni, ma è previsto un ritorno di condizioni più instabili. Domani e dopodomani, si assisterà a un alternarsi di sole e nuvole, con temperature che si manterranno su valori miti. È consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 20 Ottobre a Agropoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +17.9° perc. +18.1° 0.79 mm 9.7 ESE max 11.3 Scirocco 89 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +17.7° perc. +17.9° 0.9 mm 9.1 NNE max 13.8 Grecale 92 % 1014 hPa 6 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 80 % 8.8 E max 9.7 Levante 81 % 1016 hPa 9 cielo sereno +22.5° perc. +22.4° prob. 37 % 3 SSE max 8.6 Scirocco 61 % 1018 hPa 12 poche nuvole +23° perc. +22.9° prob. 33 % 8.1 OSO max 6.6 Libeccio 60 % 1018 hPa 15 cielo coperto +22.1° perc. +22.2° prob. 38 % 5.6 NO max 6.8 Maestrale 67 % 1019 hPa 18 cielo coperto +19.6° perc. +19.6° prob. 30 % 6.8 NE max 7.4 Grecale 76 % 1021 hPa 21 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 7 % 8.2 E max 11.5 Levante 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:08

