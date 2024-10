Previsioni Meteo Agropoli: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 10 Ottobre a Agropoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con possibilità di piogge leggere nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 20°C e i 24°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% durante gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud e sud-est, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 10 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno all’88%. I venti saranno leggeri, provenienti da est-sud-est, con velocità di circa 8 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21°C entro le 08:00. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, intorno al 68%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una brezza gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 24°C intorno alle 12:00 e 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso del pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si potranno osservare anche delle nubi sparse. L’umidità si manterrà attorno al 59%, mentre i venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 22:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 20°C. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che raggiungeranno il 6%. L’umidità salirà ulteriormente, arrivando a toccare il 87%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Agropoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di nuvole e piogge leggere, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Venerdì e Sabato potrebbero portare cieli sereni e temperature in aumento, rendendo il fine settimana più piacevole per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.4° perc. +18.6° prob. 4 % 8.3 ESE max 9.8 Scirocco 88 % 1012 hPa 3 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° Assenti 8.4 ESE max 10.2 Scirocco 87 % 1011 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 8.9 ESE max 11.3 Scirocco 83 % 1010 hPa 9 cielo coperto +23.1° perc. +23.1° Assenti 3.8 SSE max 6.3 Scirocco 62 % 1010 hPa 12 cielo coperto +24.4° perc. +24.4° Assenti 6.8 SO max 8 Libeccio 57 % 1009 hPa 15 nubi sparse +23.5° perc. +23.5° Assenti 5.7 SSO max 9.6 Libeccio 61 % 1008 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.6° Assenti 6.6 SE max 8.1 Scirocco 67 % 1008 hPa 21 cielo coperto +21.4° perc. +21.5° prob. 6 % 9.8 SSE max 14 Scirocco 72 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:23

