Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che continueranno a manifestarsi anche nelle ore successive, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 100%. Le temperature si attesteranno attorno ai 16-18°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento varierà, ma si prevede una brezza leggera che accompagnerà le precipitazioni.

Nella mattina, il meteo non mostrerà segni di miglioramento, con piogge che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 15°C e i 16°C, mentre l’umidità rimarrà alta, superando il 90%. Il vento soffierà da Nord-Est, con intensità variabile, e si potranno registrare raffiche fino a 17,8 km/h. Le previsioni del tempo indicano che le piogge saranno di intensità leggera, ma costanti, rendendo la mattinata piuttosto grigia e umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le previsioni meteo continuano a segnalare piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 17°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo velocità di 22 km/h, e le raffiche potranno arrivare fino a 36,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma ci sarà una leggera schiarita verso il tardo pomeriggio.

La sera porterà con sé un ritorno delle piogge, che si presenteranno nuovamente in forma leggera. Le temperature scenderanno attorno ai 15°C, e l’umidità rimarrà elevata. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest, mantenendo un’intensità moderata. Le precipitazioni, seppur leggere, potrebbero persistere fino a notte inoltrata, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga di Giovedì 3 Ottobre evidenziano una giornata prevalentemente piovosa, con temperature fresche e un’alta umidità. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una possibile diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° prob. 33 % 16.8 N max 20.7 Tramontana 80 % 1004 hPa 3 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 2.33 mm 4.1 ONO max 6.7 Maestrale 92 % 1004 hPa 6 pioggia moderata +16.4° perc. +16.5° 2.34 mm 10.2 NE max 14 Grecale 93 % 1003 hPa 9 pioggia leggera +15.5° perc. +15.5° 0.77 mm 7.3 NE max 9.5 Grecale 90 % 1004 hPa 12 pioggia leggera +15.8° perc. +15.8° 0.71 mm 3.5 NNO max 9.5 Maestrale 89 % 1002 hPa 15 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.17 mm 22.1 NNO max 36.7 Maestrale 73 % 1002 hPa 18 pioggia leggera +15.5° perc. +15.2° 0.24 mm 19.2 NNO max 28.1 Maestrale 77 % 1003 hPa 21 pioggia leggera +15.6° perc. +15.1° 0.2 mm 17.6 NNO max 25.6 Maestrale 73 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:59

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.