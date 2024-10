Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre, Albenga si troverà a vivere una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano un cielo sereno per gran parte della giornata, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,6°C e i 17,8°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 75%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature si attesteranno intorno ai 14°C. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con una velocità del vento che varierà tra i 10 e i 14 km/h. L’umidità rimarrà alta, intorno al 74-75%, ma non ci saranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,8°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 59%. Non si prevedono piogge, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11 km/h, ma continuerà a essere una brezza leggera. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e gradevole. L’umidità aumenterà nuovamente, ma non ci saranno segnali di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga indicano una giornata di Sabato 5 Ottobre all’insegna del bel tempo e di temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto troveranno sicuramente soddisfazione in queste giornate di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +14.6° perc. +14° prob. 7 % 14.3 NO max 17.2 Maestrale 74 % 1012 hPa 3 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 11.8 NO max 13.5 Maestrale 75 % 1012 hPa 6 cielo sereno +13.9° perc. +13.2° Assenti 10.2 NNO max 10.5 Maestrale 73 % 1013 hPa 9 cielo sereno +17° perc. +16.3° Assenti 3.2 NE max 5.7 Grecale 60 % 1014 hPa 12 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 6.3 SSE max 5.8 Scirocco 59 % 1013 hPa 15 nubi sparse +17.5° perc. +17.1° prob. 8 % 11.2 SSO max 11.7 Libeccio 70 % 1012 hPa 18 poche nuvole +16.2° perc. +15.8° prob. 8 % 9 O max 10 Ponente 75 % 1013 hPa 21 cielo sereno +15.1° perc. +14.8° prob. 5 % 9.8 NNO max 7.6 Maestrale 79 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.