Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature piuttosto fresche. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si presenteranno in diverse intensità durante la giornata. I venti saranno prevalentemente deboli, provenienti da nord, con occasionali raffiche più forti.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. La mattina inizierà con piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata. Le temperature scenderanno a circa 16°C e l’umidità si attesterà attorno all’87%. I venti saranno moderati, con velocità di circa 14 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge moderate che potrebbero sfociare in forti rovesci. Le temperature si manterranno tra 16°C e 17°C, mentre l’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno al 91%. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 19 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca e umida.

La sera porterà una leggera attenuazione delle piogge, che si presenteranno sotto forma di pioviggine. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con un’umidità che rimarrà alta. I venti continueranno a soffiare da nord, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Albenga nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento immediato. Si prevede che il maltempo continui, con possibilità di ulteriori piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni climatiche non offriranno opportunità di bel tempo nel breve termine. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e di prepararsi a eventuali disagi causati dalle piogge persistenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18° perc. +18° prob. 9 % 11 N max 12.9 Tramontana 80 % 1024 hPa 3 cielo coperto +17.7° perc. +17.6° prob. 12 % 11.1 NNE max 14.5 Grecale 80 % 1022 hPa 6 cielo coperto +17.5° perc. +17.4° prob. 19 % 13.5 N max 16.8 Tramontana 80 % 1022 hPa 9 pioggia moderata +16.9° perc. +17° 2.06 mm 14.5 N max 18.6 Tramontana 87 % 1022 hPa 12 forte pioggia +16.2° perc. +16.4° 4.58 mm 11.6 N max 16 Tramontana 94 % 1022 hPa 15 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 74 % 13.8 NNE max 18.3 Grecale 84 % 1020 hPa 18 pioggia leggera +17.2° perc. +17.2° 0.42 mm 10.2 NNO max 13.2 Maestrale 84 % 1021 hPa 21 pioggia leggera +16.9° perc. +16.9° 0.33 mm 11.6 N max 15.6 Tramontana 86 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.