Previsioni Meteo Albenga: il bollettino per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 14 Ottobre si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 79% e temperature attorno ai +18,1°C. Durante la notte, le precipitazioni raggiungeranno 0,14 mm. Martedì 15 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature di +17,9°C e senza precipitazioni. Nella mattinata, si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse e temperature fino a +19,4°C. Mercoledì 16 Ottobre, il cielo rimarrà coperto con piogge leggere e temperature attorno ai +17,5°C. Giovedì 17 Ottobre, si prevede pioggia moderata e temperature di +17°C, mantenendo un clima umido e nuvoloso.

Lunedì 14 Ottobre

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura si attesterà attorno ai +18,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +18,3°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 9,6 km/h. Le precipitazioni saranno di 0,14 mm, con un’umidità del 91% e una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Proseguendo verso le 01:00, la situazione rimarrà simile, con un aumento della copertura nuvolosa al 90% e una temperatura invariata di +18,1°C. La velocità del vento si manterrà a 6,6 km/h. Le precipitazioni aumenteranno leggermente a 0,15 mm.

Dalle 02:00 alle 05:00, la pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra +17,8°C e +17,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94% alle 04:00. Le precipitazioni totali per queste ore si aggireranno intorno ai 0,25 mm.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, la situazione non cambierà significativamente, con pioggia leggera e una temperatura di +17,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 96%. Le precipitazioni continueranno a cadere, con un totale di 0,28 mm fino alle 12:00.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede ancora pioggia leggera, con temperature che si manterranno attorno ai +18,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale al 100% e le precipitazioni continueranno a cadere, sebbene con intensità ridotta.

La sera porterà un lieve miglioramento, con nubi sparse a partire dalle 21:00. La temperatura si attesterà attorno ai +18,5°C e la copertura nuvolosa scenderà al 78%. Le precipitazioni saranno assenti, con un’umidità che si manterrà attorno all’88%.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì, a partire dalle 00:00, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura sarà di +17,9°C, con una temperatura percepita di +18,1°C. La velocità del vento si attesterà a 6,8 km/h proveniente da Nord – Nord Est. Non si registreranno precipitazioni.

Dalle 01:00 alle 06:00, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra +17,3°C e +17,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 72% e l’81%. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i +19,4°C alle 09:00. La copertura nuvolosa scenderà al 24% e non si registreranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un cielo con nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 21°C. La copertura nuvolosa sarà del 61%, ma non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un ritorno del cielo coperto a partire dalle 19:00, con temperature che scenderanno a +18,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà al 98%, ma non si registreranno precipitazioni.

Mercoledì 16 Ottobre

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà a +18,2°C e la temperatura percepita sarà di +18,2°C. La velocità del vento sarà di 19 km/h proveniente da Nord. Si registreranno precipitazioni di 0,13 mm.

Dalle 01:00 alle 06:00, si prevede pioggia leggera con temperature che varieranno tra +17,1°C e +17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni totali raggiungeranno i 2,37 mm.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, continuerà la pioggia leggera con temperature che si attesteranno attorno ai +17,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni continueranno a cadere.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai +18°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma la copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno a +17,4°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte, a partire dalle 00:00, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura sarà di +17°C e la temperatura percepita di +17°C. La velocità del vento sarà di 17,7 km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni totali raggiungeranno i 1,21 mm.

Dalle 01:00 alle 06:00, la pioggia moderata continuerà, con temperature che varieranno tra +16,4°C e +16,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale e le precipitazioni si attesteranno attorno ai 1,7 mm.

Nella mattina, a partire dalle 07:00, si prevede un miglioramento con pioggia leggera e temperature che si attesteranno attorno ai 17°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno attorno ai 18°C. Le precipitazioni saranno assenti, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta.

La sera porterà un cielo coperto con temperature che scenderanno a +17,4°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà alta.

In conclusione, i prossimi giorni si caratterizzeranno per un clima prevalentemente umido e nuvoloso, con piogge leggere e moderate che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, rendendo necessaria una certa attenzione per chi prevede attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.