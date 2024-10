Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Domenica 13 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 16,7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno all’11%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Si prevede una temperatura di circa 19,7°C a mezzogiorno, con un cielo che rimarrà coperto al 92%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,6 km/h, mantenendo una direzione costante da Nord Est. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, mentre l’umidità si attesterà attorno all’79%.

Il pomeriggio porterà un incremento della copertura nuvolosa, che arriverà al 100%. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 19,3°C e i 19,8°C. La velocità del vento continuerà a crescere, con valori che raggiungeranno i 15 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà leggermente, arrivando fino al 27%. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo rimarrà sostanzialmente invariata, con un cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 18°C. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 12 km/h, mantenendo la direzione da Nord Est. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’83%, mentre l’umidità aumenterà fino al 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature gradevoli. Lunedì e martedì si prevede una leggera diminuzione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo generali. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questo periodo un’ottima occasione per godere delle bellezze della città, anche se con un cielo non sempre sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.7° perc. +16.6° prob. 11 % 7.1 NO max 6 Maestrale 84 % 1019 hPa 3 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° Assenti 7.2 ONO max 6.9 Maestrale 82 % 1018 hPa 6 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° prob. 8 % 4.6 NO max 4.8 Maestrale 82 % 1018 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.5° prob. 19 % 7.2 NE max 7.3 Grecale 79 % 1018 hPa 12 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 21 % 9.6 NE max 10.1 Grecale 79 % 1018 hPa 15 cielo coperto +19.3° perc. +19.6° prob. 27 % 15 NE max 17 Grecale 85 % 1017 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 17 % 14.4 NNE max 15.7 Grecale 89 % 1019 hPa 21 nubi sparse +18° perc. +18.2° Assenti 12.9 NNE max 14.8 Grecale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 18:41

