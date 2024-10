Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Albenga di Giovedì 24 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con una percentuale che varierà dal 25% al 70% nel corso della giornata. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord e Nord-Ovest, con velocità che non supereranno i 11 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, con temperature che si alzeranno gradualmente fino a raggiungere i 19,6°C intorno alle 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 76% a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 31%. L’umidità si manterrà attorno al 75-80%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con valori che oscilleranno tra il 54% e il 62%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative, e la probabilità di pioggia rimarrà contenuta. I venti continueranno a soffiare leggeri, contribuendo a un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno fino a 17,6°C a mezzanotte. Anche in questo caso, non si registreranno precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’80%, mentre i venti continueranno a soffiare da Nord-Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, e le condizioni meteo rimarranno simili anche nei giorni successivi, con un’ulteriore possibilità di schiarite nel fine settimana. Gli amanti delle passeggiate all’aria aperta dovranno tenere in considerazione la presenza di nuvole, ma potranno comunque godere di temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° prob. 1 % 9 NNO max 10.4 Maestrale 80 % 1027 hPa 3 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 14 % 7.5 N max 8.8 Tramontana 80 % 1026 hPa 6 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 17 % 8.9 N max 10.1 Tramontana 80 % 1026 hPa 9 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° prob. 20 % 8.1 NE max 11.2 Grecale 73 % 1026 hPa 12 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° prob. 24 % 10.4 ENE max 12 Grecale 76 % 1026 hPa 15 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° prob. 32 % 8.1 E max 9.8 Levante 80 % 1024 hPa 18 nubi sparse +18.3° perc. +18.4° prob. 28 % 6.9 NNE max 9.6 Grecale 83 % 1025 hPa 21 cielo coperto +17.9° perc. +17.8° prob. 5 % 10.2 NNO max 11.6 Maestrale 80 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.