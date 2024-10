Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Albenga indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piacevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,9°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Nord Ovest garantirà un clima gradevole, con un’umidità che si manterrà attorno al 77%.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con una percentuale di nuvole che non supererà l’1%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo un’intensità che varierà tra i 9,5 km/h e i 13,2 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 66%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno circa il 35% del cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 19,6°C, mentre i venti si faranno più deboli, con velocità che scenderanno a circa 5,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 76%.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che scenderanno fino a 17,6°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione da Nord-Nord Ovest. L’umidità si stabilizzerà attorno al 68%, rendendo l’atmosfera piacevole per le attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Albenga nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e il clima mite favorirà attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Albenga

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +17.8° perc. +17.6° Assenti 10.1 NNO max 11.4 Maestrale 77 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.5° perc. +17.3° Assenti 9.9 NNO max 11.7 Maestrale 76 % 1024 hPa 7 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 9.1 NNO max 10.9 Maestrale 73 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.7° perc. +20.5° Assenti 9.6 NE max 12.9 Grecale 67 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 11.5 E max 15.8 Levante 66 % 1023 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 5.5 NE max 8.2 Grecale 76 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +17.6° Assenti 10.6 NO max 10.4 Maestrale 72 % 1024 hPa 22 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 8.7 NNO max 8.8 Maestrale 66 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:14

