Previsioni Meteo Albenga: tutti i dettagli per la prossima settimana 7 – 10 Ottobre

Lunedì 7 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa dell’81% e temperature intorno ai +16,2°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 27%, con piogge leggere accumulate fino a 0,56 mm. Martedì 8 Ottobre, le condizioni peggioreranno, con piogge moderate e accumuli fino a 9,63 mm. Le temperature scenderanno a un range di +14,6°C e +15,9°C. Mercoledì 9 Ottobre, il cielo rimarrà coperto senza piogge significative, con temperature che raggiungeranno i +21°C. Giovedì 10 Ottobre, si prevedono nuovamente piogge leggere, mantenendo temperature attorno ai +19,4°C.

Lunedì 7 Ottobre

Nella notte di Lunedì 7 Ottobre, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 81%. La temperatura si attesterà intorno ai +16,2°C, con una temperatura percepita di +16,1°C. La velocità del vento sarà di 5,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 6,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 27%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’82%.

Proseguendo nella mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra +16,5°C e +16,8°C. La pioggia leggera si manifesterà con intensità variabile, accumulando fino a 0,56 mm entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,4 km/h alle 08:00. L’umidità salirà fino all’89%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e continuerà a piovere leggermente, con accumuli che potranno arrivare a 0,66 mm entro le 16:00. Le temperature si manterranno attorno ai +16,3°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 12,4 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 15,5 km/h.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto, con piogge leggere che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,4°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 12,9 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare a 0,6 mm entro le 21:00.

Martedì 8 Ottobre

La notte di Martedì 8 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e piogge che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura si attesterà intorno ai +16,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 19,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che potranno raggiungere i 23,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 71%.

Nella mattina, le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente, con piogge moderate che porteranno accumuli significativi, fino a 9,63 mm entro le 12:00. Le temperature scenderanno leggermente, oscillando tra +14,6°C e +15,9°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 17,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 20,6 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere forti, con accumuli che potranno raggiungere i 6,8 mm entro le 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,3°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque sostenuta, attorno ai 12,4 km/h.

La sera vedrà un cielo ancora coperto, con piogge che si protrarranno fino a notte. Le temperature si attesteranno intorno ai +16,8°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 5,9 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non assente.

Mercoledì 9 Ottobre

La notte di Mercoledì 9 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +16,4°C. La velocità del vento sarà di 2,8 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 4,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno fino a +19,4°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22 km/h. Non si prevedono piogge, ma l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento si manterrà attorno ai 25 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

La sera vedrà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,4°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 20 km/h. Non si prevedono piogge significative.

Giovedì 10 Ottobre

Nella notte di Giovedì 10 Ottobre, il cielo sarà nuovamente coperto e si prevedono piogge leggere, con accumuli che potranno arrivare a 0,73 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,4°C, con una velocità del vento di 23,7 km/h.

Nella mattina, le piogge continueranno a essere moderate, con accumuli che potranno arrivare a 1,23 mm entro le 01:00. Le temperature si manterranno attorno ai +19,5°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 22,1 km/h.

Nel pomeriggio, le piogge si attenueranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai +19,6°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h.

La sera vedrà un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +19,4°C. La velocità del vento si ridurrà, ma rimarrà comunque sostenuta.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno caratterizzati da condizioni meteo prevalentemente umide e nuvolose, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Le temperature si manterranno relativamente stabili, ma con un calo previsto per Martedì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere schiarite significative nel breve termine.

