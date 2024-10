Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da sud-sud ovest a una velocità di circa 2,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento della temperatura, che raggiungerà i 22,9°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando dal 88% delle prime ore del mattino al 70% intorno alle 09:00. Il vento si farà più sostenuto, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,6 km/h. L’umidità scenderà fino al 50% entro le 10:00, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il meteo subirà un cambiamento, con un incremento della copertura nuvolosa che raggiungerà il 97% alle 13:00. Le temperature si manterranno attorno ai 26,6°C, mentre il vento continuerà a soffiare da sud a una velocità di circa 17,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si stabilizzerà intorno al 43%. Verso le 16:00, il cielo tornerà a essere coperto, con una leggera diminuzione delle temperature, che scenderanno a 22,8°C.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che rimarrà coperto fino a tarda notte. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C alle 20:00, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 73%. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra 5,5 km/h e 12 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che varierà. Domani si prevede un clima simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi ulteriori schiarite. Sarà opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, soprattutto in vista di possibili cambiamenti atmosferici.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 6.6 S max 6.8 Ostro 65 % 1019 hPa 5 cielo coperto +19.8° perc. +19.5° Assenti 12.4 SSE max 16.1 Scirocco 64 % 1019 hPa 8 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 11.7 S max 17.6 Ostro 53 % 1020 hPa 11 nubi sparse +25.8° perc. +25.6° Assenti 19.7 S max 26.3 Ostro 43 % 1019 hPa 14 nubi sparse +25.6° perc. +25.4° Assenti 11.1 SSO max 19.7 Libeccio 48 % 1018 hPa 17 cielo coperto +22.1° perc. +22° Assenti 3 SSO max 5.4 Libeccio 64 % 1018 hPa 20 nubi sparse +20° perc. +20° Assenti 12 SSE max 14.9 Scirocco 72 % 1019 hPa 23 nubi sparse +19.2° perc. +19° Assenti 13.6 SSE max 19 Scirocco 73 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:23

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.