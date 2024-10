Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alcamo di Giovedì 31 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da cieli prevalentemente coperti, con un miglioramento delle condizioni nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16°C e i 21,6°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 70%. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,7 km/h e i 8,5 km/h, prevalentemente da direzioni settentrionali.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 67%, e i venti si muoveranno da Sud-Sud Est a una velocità di circa 3,6 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non subirà significativi cambiamenti, mantenendo condizioni di cielo coperto fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,5°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 50-53%, mentre i venti continueranno a soffiare debolmente, con una leggera intensificazione nel corso della giornata. Le condizioni di copertura nuvolosa rimarranno costanti, senza precipitazioni previste.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi sui 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si registrerà una diminuzione della copertura nuvolosa verso la sera. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75% nel tardo pomeriggio, mentre i venti si manterranno leggeri, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a 16°C. L’umidità rimarrà alta, ma la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla diminuzione del vento. Le condizioni di sereno si manterranno anche nelle ore notturne, favorendo un clima più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori più freschi. Si consiglia di prepararsi a un clima variabile, ma complessivamente favorevole per attività all’aperto, specialmente durante le ore serali.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.9° perc. +17.4° Assenti 1.7 ESE max 2.1 Scirocco 61 % 1021 hPa 5 cielo coperto +17.6° perc. +17° Assenti 2.9 E max 3.1 Levante 60 % 1022 hPa 8 cielo coperto +19.7° perc. +19.1° Assenti 1.6 NE max 2.7 Grecale 53 % 1022 hPa 11 cielo coperto +21.5° perc. +21.1° Assenti 8.5 O max 9 Ponente 51 % 1022 hPa 14 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 5.2 N max 3.2 Tramontana 54 % 1021 hPa 17 cielo coperto +18.1° perc. +17.9° Assenti 4.5 NNO max 5.4 Maestrale 75 % 1022 hPa 20 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 5.8 S max 5.9 Ostro 78 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.8° Assenti 6.5 SSE max 6.4 Scirocco 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:07

