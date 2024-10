Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Alcamo si troverà a vivere condizioni meteorologiche variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli prevalentemente coperti e una graduale apertura verso il pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,4°C e i 21,2°C, mentre i venti saranno leggeri, con intensità che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 82% in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C. L’umidità sarà alta, attorno al 74%, e i venti si muoveranno leggeri da Sud Est. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo cieli nuvolosi fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni. Le nuvole lasceranno spazio a poche nuvole e il termometro salirà, raggiungendo i 21,2°C intorno alle 11:00. I venti, provenienti da Nord e Nord Ovest, si faranno più presenti, con velocità che toccheranno i 5,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche nube sparsa. Le temperature inizieranno a calare leggermente, attestandosi sui 19,8°C alle 15:00. I venti continueranno a soffiare da Nord, con intensità che potrà arrivare fino a 11,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno ulteriormente, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 16,4°C. I venti si faranno più leggeri, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Alcamo indicano una giornata di Lunedì 28 Ottobre caratterizzata da un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature miti e i venti leggeri renderanno la giornata piacevole. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni, con cieli sereni e temperature in lieve aumento, rendendo il clima ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +16.8° perc. +16.5° Assenti 3.9 SE max 4.6 Scirocco 74 % 1023 hPa 5 cielo coperto +16.5° perc. +16.1° Assenti 3.5 ESE max 3.6 Scirocco 73 % 1023 hPa 8 poche nuvole +19.2° perc. +18.8° Assenti 2.3 E max 3.1 Levante 61 % 1024 hPa 11 poche nuvole +21.2° perc. +20.9° Assenti 5.1 NNO max 4 Maestrale 57 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 9.1 N max 8.1 Tramontana 64 % 1022 hPa 17 poche nuvole +18.2° perc. +18.1° Assenti 5.6 NNO max 7.1 Maestrale 75 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17.1° Assenti 3.8 SSO max 3.9 Libeccio 78 % 1023 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 4.3 S max 4.8 Ostro 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 17:10

