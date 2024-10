Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Alcamo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con una leggera oscillazione delle temperature e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che si manterrà per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,6°C intorno a mezzogiorno.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16,5°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicina l’alba. La copertura nuvolosa sarà attorno al 53%, con venti leggeri provenienti da sud. Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si registrerà un incremento della temperatura, che arriverà a 19,9°C entro le 09:00. Il cielo sarà inizialmente coperto, per poi tornare a essere parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’88%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, con valori che scenderanno fino al 23% verso le 16:00. I venti si presenteranno moderati, con velocità che varieranno tra 6,1 km/h e 9,8 km/h, provenienti principalmente da nord e nord-ovest.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 5%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5,5 km/h. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni meteo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che varierà. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani ci sarà un possibile incremento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima piacevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 2.7 SE max 3.4 Scirocco 83 % 1023 hPa 5 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 1.9 ENE max 2.2 Grecale 81 % 1023 hPa 8 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 2 SSE max 2.5 Scirocco 67 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.5° perc. +21.1° Assenti 3.5 NO max 4 Maestrale 54 % 1023 hPa 14 nubi sparse +20.4° perc. +20.2° Assenti 9.8 N max 8.5 Tramontana 65 % 1023 hPa 17 poche nuvole +18° perc. +17.9° Assenti 4.5 NO max 5.1 Maestrale 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 1.7 SSO max 3.3 Libeccio 78 % 1023 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +16.3° Assenti 5.5 SSO max 5.6 Libeccio 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:09

