Previsioni Meteo Alcamo: il bollettino per domani mercoledì 2 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Alcamo si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 18°C durante la notte a un massimo di 25°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 31,8 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, specialmente nelle ore pomeridiane, raggiungendo picchi del 67%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. La brezza leggera proveniente da sud garantirà un clima gradevole, con umidità che si aggirerà attorno al 55%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a caratterizzare le prime ore della giornata.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 10:00, quando si inizieranno a formare nubi sparse. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 24°C entro le 09:00. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 30,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 24,9°C alle 13:00 a 23,1°C alle 16:00. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 69%. Anche la velocità del vento si manterrà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare a 27,1 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a schiarirsi, presentandosi con nubi sparse. Le temperature continueranno a scendere, attestandosi intorno ai 19°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 94%. La brezza vivace da sud garantirà un clima fresco e piacevole per le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Alcamo indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole potranno approfittare delle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio sarà consigliabile avere a disposizione un ombrello, in caso di eventuali piogge.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 10.6 S max 11.5 Ostro 53 % 1014 hPa 4 cielo sereno +18.1° perc. +17.3° Assenti 13.1 S max 15.1 Ostro 53 % 1013 hPa 7 cielo sereno +21° perc. +20.5° Assenti 15.1 S max 27.9 Ostro 51 % 1013 hPa 10 nubi sparse +24.7° perc. +24.7° Assenti 25.5 SSO max 31.8 Libeccio 56 % 1012 hPa 13 cielo coperto +24.9° perc. +25° Assenti 27.1 SSO max 31.4 Libeccio 59 % 1011 hPa 16 cielo coperto +23.1° perc. +23.3° Assenti 20.2 SSO max 25.2 Libeccio 69 % 1010 hPa 19 cielo sereno +20.2° perc. +20.6° Assenti 13.4 S max 19.6 Ostro 87 % 1012 hPa 22 poche nuvole +19.2° perc. +19.7° Assenti 11.7 S max 18.4 Ostro 93 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:45

