Previsioni Meteo Alcamo: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Alcamo si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nuvola che farà la sua comparsa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli, che si manterranno su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che accompagneranno il clima.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,1°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa ridotta al 10%. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 19,5°C, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 6,7 km/h da sud. L’umidità sarà al 51%, garantendo un’atmosfera piuttosto confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a rimanere sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a 23°C, mentre alle 10:00 raggiungerà i 25,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 10%, permettendo al sole di riscaldare l’aria. La velocità del vento sarà molto contenuta, con valori che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36%, favorendo un clima secco e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 23,2°C alle 15:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. La ventilazione sarà debole, con brezze leggere che non supereranno i 11,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 53%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che passerà a 82% intorno alle 19:00. Le temperature si manterranno attorno ai 20,8°C, con una temperatura percepita simile. Il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo i 8,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 67%, rendendo l’atmosfera più umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alcamo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di cieli sereni e parzialmente nuvolosi. È probabile che il clima rimanga favorevole per attività all’aperto, con un aumento della copertura nuvolosa previsto per i giorni successivi. Pertanto, si consiglia di approfittare di questa giornata di bel tempo prima di eventuali cambiamenti meteorologici.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Alcamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +19.3° perc. +18.7° Assenti 7.1 S max 7.2 Ostro 53 % 1018 hPa 5 poche nuvole +18.9° perc. +18.2° Assenti 3.4 SE max 3.7 Scirocco 52 % 1018 hPa 8 cielo sereno +23° perc. +22.4° Assenti 0.7 SO max 0.9 Libeccio 43 % 1019 hPa 11 cielo sereno +25.5° perc. +25° Assenti 5.2 NNO max 2.5 Maestrale 37 % 1019 hPa 14 cielo sereno +23.6° perc. +23.3° Assenti 9.1 NNO max 9.1 Maestrale 49 % 1018 hPa 17 cielo sereno +20.9° perc. +20.8° Assenti 2.5 OSO max 2.8 Libeccio 65 % 1018 hPa 20 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 8.1 S max 8 Ostro 64 % 1019 hPa 23 nubi sparse +19.6° perc. +19.5° Assenti 11.9 S max 13.2 Ostro 70 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:26

