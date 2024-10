Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Mercoledì 23 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso e piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 16°C. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 10 km/h.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 96%. I venti, seppur leggeri, potrebbero intensificarsi leggermente, raggiungendo punte di 10 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con la pioggia che dovrebbe attenuarsi. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno stabili attorno ai 15-16°C. L’umidità continuerà a essere elevata, e i venti potrebbero aumentare di intensità, raggiungendo i 20 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, senza significative variazioni rispetto al pomeriggio. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con umidità che continuerà a mantenersi alta. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero presentare raffiche più intense, ma senza particolari conseguenze.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e umide. Giovedì e Venerdì si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello, soprattutto per le prime ore della giornata.

