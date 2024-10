Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Alessandria si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente stabili e serene. Le previsioni meteo indicano un cielo completamente sereno per tutta la giornata, senza alcuna copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 14,6°C e i 20,1°C durante le ore più calde. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h, rendendo l’atmosfera complessivamente piacevole. L’umidità si attesterà attorno all’85%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente elevate, con valori che scenderanno lentamente fino a raggiungere i 14,6°C. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un’ottima visibilità. La velocità del vento sarà leggera, con direzione variabile, e non si registreranno precipitazioni.

Nel corso della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C entro le ore centrali. Il cielo continuerà a rimanere sereno, permettendo ai raggi del sole di riscaldare l’aria. L’umidità diminuirà progressivamente, rendendo l’atmosfera più secca e confortevole. Anche la velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 20,1°C. Le condizioni di cielo sereno continueranno a caratterizzare la giornata, senza alcuna previsione di pioggia. La brezza leggera contribuirà a rendere il clima piacevole, ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, scendendo gradualmente fino a 14,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla e senza disturbi meteorologici. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperato. Nei giorni successivi, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di queste favorevoli condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.1° perc. +14° Assenti 2.5 SO max 2.9 Libeccio 92 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +13.3° Assenti 3.2 OSO max 3.6 Libeccio 94 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 2.5 OSO max 2.8 Libeccio 88 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19° perc. +18.9° Assenti 3.9 N max 3.9 Tramontana 74 % 1025 hPa 14 cielo sereno +20.1° perc. +19.9° Assenti 5 NE max 4.9 Grecale 67 % 1023 hPa 17 cielo sereno +16.8° perc. +16.6° Assenti 2.2 NE max 2.6 Grecale 81 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 0.2 NO max 1.8 Maestrale 86 % 1024 hPa 23 cielo sereno +14.6° perc. +14.5° Assenti 1.2 O max 2.1 Ponente 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:12

