Previsioni Meteo Alessandria: il bollettino per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97% e temperature intorno ai +14,8°C. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, senza precipitazioni. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, con temperature che varieranno da +14,6°C a +18,7°C. Nel pomeriggio, si raggiungerà un massimo di 19°C. La sera porterà un parziale miglioramento, con cielo a poche nuvole e temperature in calo fino a +14,7°C. Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature fino a 19,7°C e umidità attorno al 71%. Mercoledì e Giovedì continueranno con condizioni simili, senza precipitazioni significative.

Lunedì 28 Ottobre

Nella notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si attesterà attorno ai +14,8°C, con una temperatura percepita di +14,9°C. La velocità del vento sarà di 1,7 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, con temperature che varieranno da +14,6°C a +18,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 100% e la velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 0,3 km/h e 2 km/h. L’umidità si attesterà tra il 81% e il 95%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19°C alle ore 13:00 e 14:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 2,5 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 77%, e non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +14,7°C alle ore 23:00. La velocità del vento si attesterà tra 1,1 km/h e 2,9 km/h, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 93%.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,5°C, con una temperatura percepita di +14,5°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da +14°C a +19,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 25%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3 km/h. L’umidità si attesterà tra il 72% e il 94%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,7°C alle ore 14:00. La velocità del vento si manterrà tra 2,9 km/h e 3,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 71%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno fino a +14,6°C alle ore 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 1 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Mercoledì 30 Ottobre

Nella notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14,4°C, con una temperatura percepita di +14,3°C. La velocità del vento sarà di 1,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da +13,7°C a +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 4,8 km/h. L’umidità si attesterà tra il 70% e il 93%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,2°C alle ore 13:00 e 14:00. La velocità del vento si manterrà tra 4,7 km/h e 6,2 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 70%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno fino a +14,2°C alle ore 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 1,9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C, con una temperatura percepita di +13,9°C. La velocità del vento sarà di 2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da +13,4°C a +18,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 30%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,7 km/h. L’umidità si attesterà tra il 84% e il 93%, senza alcuna previsione di pioggia.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 15,9°C alle ore 09:00. La velocità del vento si manterrà tra 3,5 km/h e 4,5 km/h, e l’umidità si attesterà intorno al 84%. Non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un cielo ancora sereno, con temperature che scenderanno fino a +14,2°C alle ore 23:00. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 1,9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 92%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 19°C. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo queste giornate ideali per attività all’aperto. La presenza di umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante, ma nel complesso le condizioni meteo saranno favorevoli.

