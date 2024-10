Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso che si trasformerà in condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 19,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa diminuirà progressivamente, favorendo l’arrivo di schiarite nel pomeriggio e in serata. I venti saranno leggeri e prevalentemente orientati da sud-est, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

Nella notte, Alessandria si presenterà con un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 94%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 4,5 km/h da sud-ovest. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma le temperature inizieranno a salire, passando da 13,4°C alle 11:00, quando si raggiungeranno i 18,5°C. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, portando a una leggera diminuzione dell’umidità. I venti saranno deboli, con intensità che varieranno tra 1,5 km/h e 2,2 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un miglioramento significativo, con l’arrivo di nubi sparse e un aumento della temperatura fino a 19,6°C alle 14:00. La copertura nuvolosa scenderà al 35%, e i venti continueranno a essere leggeri, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità si attesterà attorno al 73%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 14,8°C alle 23:00. I venti saranno quasi assenti, con una velocità di circa 1,4 km/h, e l’umidità rimarrà intorno al 92%.

In conclusione, le previsioni meteo per Alessandria di Lunedì 28 Ottobre suggeriscono una giornata che inizierà con un cielo coperto, ma che si trasformerà in un pomeriggio sereno e piacevole. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 19°C, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.3° perc. +14.2° Assenti 3.7 OSO max 4 Libeccio 93 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° Assenti 4 OSO max 4.3 Libeccio 94 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.2° perc. +14.1° Assenti 2.4 SO max 2.5 Libeccio 94 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° Assenti 1.8 NO max 1.8 Maestrale 82 % 1027 hPa 13 nubi sparse +19.5° perc. +19.4° Assenti 2.8 NNE max 1.8 Grecale 74 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° Assenti 3.6 NE max 3.8 Grecale 83 % 1024 hPa 19 cielo sereno +16° perc. +16° Assenti 1.9 ENE max 2.3 Grecale 89 % 1025 hPa 22 cielo sereno +15.1° perc. +15.1° Assenti 0.8 SSO max 1.5 Libeccio 92 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:15

