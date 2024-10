Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Sabato 26 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e una copertura nuvolosa totale. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, sfiorando il 98%. I venti saranno prevalentemente leggeri, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. Questo scenario suggerisce una giornata in cui sarà opportuno prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

Durante la notte, Alessandria sarà avvolta da un cielo coperto, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con un’umidità che si manterrà alta. La mattina porterà un incremento dell’intensità delle precipitazioni, passando da pioggia leggera a moderata, con accumuli che raggiungeranno i 5.84 mm entro le 09:00. Le temperature rimarranno costanti, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 4 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno attorno ai 15°C, e le precipitazioni potrebbero accumularsi ulteriormente, raggiungendo un totale di 4.83 mm entro le 13:00. Anche in questo frangente, l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a un senso di pesantezza nell’aria.

La sera vedrà un lieve miglioramento, con la cessazione delle piogge, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi attorno ai 15°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h. Nonostante la cessazione delle precipitazioni, l’umidità continuerà a essere alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Le condizioni di maltempo potrebbero persistere anche nei giorni successivi, con possibilità di ulteriori piogge e temperature stabili. È consigliabile monitorare costantemente le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un fine settimana caratterizzato da un clima umido e piovoso.

Tutti i dati meteo di Sabato 26 Ottobre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15° perc. +15.1° prob. 54 % 2.2 NNO max 7 Maestrale 98 % 1023 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 40 % 1.7 NO max 4.7 Maestrale 98 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +15.2° perc. +15.4° 0.33 mm 3.5 N max 7.8 Tramontana 97 % 1022 hPa 10 pioggia moderata +15.3° perc. +15.5° 3.72 mm 3.4 NE max 10.3 Grecale 99 % 1022 hPa 13 forte pioggia +15.4° perc. +15.5° 4.83 mm 4.6 NNE max 17 Grecale 98 % 1020 hPa 16 pioggia moderata +15.5° perc. +15.7° 1.17 mm 5.9 SO max 9.3 Libeccio 97 % 1021 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +15° prob. 47 % 2.1 SO max 4.1 Libeccio 96 % 1022 hPa 22 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 49 % 1.9 NO max 2.8 Maestrale 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:18

