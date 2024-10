Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Venerdì 1 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature piacevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina si presenterà con cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un lieve calo termico, ma le temperature rimarranno comunque gradevoli. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, Alessandria godrà di un cielo sereno con temperature che si attesteranno attorno ai 13,4°C alle 00:00. La copertura nuvolosa sarà assente, e la velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,5 km/h da Sud Ovest. L’umidità sarà elevata, attorno all’86%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere favorevole. Alle 08:00, la temperatura salirà a 14,3°C, e alle 12:00 raggiungerà i 19°C. Anche in questa fase della giornata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 3%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 4 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si manterranno stabili, con valori attorno ai 19°C fino alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. La sera porterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C alle 21:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata, mentre per il fine settimana si dovrà monitorare l’evoluzione delle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.9° perc. +12.5° Assenti 3.1 SO max 3.7 Libeccio 88 % 1025 hPa 5 cielo sereno +12.2° perc. +11.8° Assenti 4.1 SO max 4.4 Libeccio 89 % 1025 hPa 8 cielo sereno +14.3° perc. +13.9° Assenti 3.1 SO max 3.6 Libeccio 82 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 1.1 O max 2.2 Ponente 67 % 1025 hPa 14 cielo sereno +19.5° perc. +19.1° Assenti 1.3 ESE max 2.8 Scirocco 61 % 1023 hPa 17 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 2.4 SSE max 2.7 Scirocco 76 % 1023 hPa 20 poche nuvole +14.3° perc. +13.9° Assenti 6.5 SSO max 6.4 Libeccio 79 % 1023 hPa 23 nubi sparse +13.2° perc. +12.6° Assenti 5.7 SSO max 5.8 Libeccio 79 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:09

