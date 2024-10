Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alessandria di Venerdì 18 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che si alterneranno a momenti di cielo coperto e nubi sparse. La temperatura si manterrà su valori moderati, oscillando tra i 15,1°C e i 21°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 99% durante le ore notturne. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,2 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia moderata e leggera. A partire dalla mezzanotte, si registrerà una temperatura di 16,1°C, con un’umidità del 99% e una copertura nuvolosa totale. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un accumulo di circa 1,04 mm. La situazione non cambierà significativamente nelle ore successive, con temperature che scenderanno leggermente fino a 15,5°C alle 5:00, accompagnate da piogge moderate.

Nella mattina, il meteo di Alessandria prevede un proseguimento delle piogge, sebbene con intensità variabile. Alle 8:00, la temperatura salirà a 16,7°C, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le piogge si presenteranno più leggere, con accumuli che non supereranno i 0,45 mm. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 93%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento parziale delle condizioni meteo. A partire dalle 14:00, si prevede un passaggio a nubi sparse, con temperature che toccheranno i 21°C. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori attorno al 50%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 7,6 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni più instabili, con un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di pioggia leggera. Alle 20:00, la temperatura scenderà a 15,3°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’88%. Le precipitazioni saranno deboli, ma costanti, con accumuli che si avvicineranno ai 0,16 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alessandria nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni variabili. Sabato e Domenica si prevede un miglioramento, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere valori più elevati. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Alessandria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.9° perc. +16.1° 0.14 mm 5.3 NE max 11.5 Grecale 97 % 1016 hPa 4 pioggia moderata +15.6° perc. +15.8° 1.26 mm 1.2 E max 7.8 Levante 98 % 1015 hPa 7 pioggia leggera +15.9° perc. +16.1° 0.16 mm 3.1 S max 5.2 Ostro 97 % 1015 hPa 10 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.45 mm 3.8 SE max 7 Scirocco 75 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +21° 0.16 mm 6.4 ESE max 9.9 Scirocco 61 % 1015 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 53 % 7.4 ESE max 12.6 Scirocco 78 % 1014 hPa 19 cielo coperto +15.9° perc. +15.8° prob. 19 % 5.3 S max 5.7 Ostro 86 % 1016 hPa 22 cielo coperto +15.2° perc. +15° prob. 45 % 4.5 OSO max 5.3 Libeccio 88 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:30

