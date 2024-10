Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Alghero indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo della mattina. Le temperature si attesteranno intorno ai 19,9°C e 20,4°C, con una leggera diminuzione prevista nel pomeriggio. I venti soffieranno da sud, con intensità variabile, raggiungendo punte di 44,8 km/h nel tardo pomeriggio.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con nubi sparse e una temperatura di circa 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà al 38%, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà significativamente, mantenendo un cielo coperto fino alle prime ore del giorno.

Durante la mattina, il cielo rimarrà nuovamente coperto, con temperature che saliranno fino a 22°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27 km/h. L’umidità si manterrà attorno all’81%, rendendo l’aria piuttosto umida. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 21°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà tra il 97% e il 99%. I venti saranno freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 39,1 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 20,6°C. Il cielo rimarrà coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con una copertura che scenderà al 35%. I venti continueranno a soffiare con intensità, mantenendo un clima fresco e ventilato.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono cambiamenti significativi, con possibilità di qualche schiarita nel fine settimana. Gli amanti del clima fresco e ventilato troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere ulteriori sviluppi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.8° perc. +20.1° prob. 5 % 14.3 SO max 25 Libeccio 87 % 1011 hPa 4 cielo coperto +19.7° perc. +20° prob. 5 % 18.1 S max 29.5 Ostro 86 % 1011 hPa 7 cielo coperto +20.4° perc. +20.7° Assenti 22.1 S max 33.6 Ostro 87 % 1011 hPa 10 cielo coperto +21.6° perc. +21.9° Assenti 27 S max 38 Ostro 81 % 1011 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +22.4° prob. 7 % 25.4 S max 35.2 Ostro 78 % 1010 hPa 16 cielo coperto +21.3° perc. +21.7° Assenti 25.4 S max 37.7 Ostro 86 % 1009 hPa 19 cielo coperto +20.7° perc. +21.1° Assenti 29.4 S max 44.8 Ostro 90 % 1008 hPa 22 nubi sparse +20.6° perc. +20.8° Assenti 27.9 SSE max 44.5 Scirocco 77 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:51

