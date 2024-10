Previsioni Meteo Alghero: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero di Venerdì 11 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nel corso della mattina si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C e 20°C, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si aggirerà attorno ai 19°C, con una leggera percezione di freschezza a causa del vento che soffierà da Ovest-Nord Ovest a 19,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1012 hPa.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature saliranno fino a 20°C intorno alle 10:00. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, ma con intensità ridotta, attorno ai 12 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, raggiungendo il 62% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà più contenuta, con raffiche che non supereranno i 13 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 61%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 18°C. Il vento sarà molto leggero, con velocità che non supereranno i 3 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un leggero abbassamento delle temperature. Si prevede che il fine settimana porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima mite troveranno comunque condizioni favorevoli per attività all’aperto, soprattutto durante le ore diurne.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 19.7 ONO max 32.7 Maestrale 74 % 1013 hPa 4 nubi sparse +18.3° perc. +18.1° Assenti 19.3 ONO max 26 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 poche nuvole +19° perc. +18.8° Assenti 14.5 ONO max 20.9 Maestrale 69 % 1014 hPa 10 nubi sparse +20.3° perc. +20° Assenti 12.4 O max 14.1 Ponente 62 % 1015 hPa 13 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 12.3 O max 13.8 Ponente 61 % 1015 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 6.9 ONO max 8.3 Maestrale 64 % 1016 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 0.3 SE max 2.4 Scirocco 70 % 1017 hPa 22 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 3.6 ESE max 3 Scirocco 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:48

