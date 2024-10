Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Alghero si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in una copertura nuvolosa sempre più consistente. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno elevate, con valori massimi che toccheranno i 28,3°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata, si assisterà a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 21°C in serata. I venti saranno prevalentemente leggeri, ma nel pomeriggio si registreranno raffiche più intense, specialmente nella fascia serale.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 22°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 59%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud Est, con velocità che varieranno tra i 4 km/h e i 6 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 24,5°C entro le 8:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 30%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità che si attesterà attorno ai 9 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a temperature massime di 28,3°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 8,7 km/h e raffiche fino a 15,3 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 68%.

Con l’arrivo della sera, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno a 21°C, mentre i venti diventeranno più freschi, con velocità che potranno arrivare fino a 24,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’84%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Alghero nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Domani, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un incremento delle precipitazioni, mentre dopodomani si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con schiarite e temperature più miti. Gli amanti del sole dovranno approfittare di questa giornata, poiché le condizioni meteo potrebbero non essere favorevoli nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Alghero

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21.6° perc. +21.5° Assenti 4.2 SSE max 5 Scirocco 62 % 1017 hPa 5 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° Assenti 5.5 E max 5.7 Levante 61 % 1016 hPa 8 nubi sparse +24.5° perc. +24.4° Assenti 8.2 ENE max 9.3 Grecale 53 % 1017 hPa 11 poche nuvole +28.3° perc. +28.3° Assenti 2.3 SO max 11.7 Libeccio 45 % 1016 hPa 14 poche nuvole +26.9° perc. +27.5° Assenti 5.4 SO max 11 Libeccio 53 % 1014 hPa 17 nubi sparse +23.3° perc. +23.5° Assenti 8.4 S max 9.9 Ostro 68 % 1015 hPa 20 cielo coperto +21.8° perc. +22.2° Assenti 21.9 O max 39.7 Ponente 84 % 1018 hPa 23 cielo coperto +21.2° perc. +21.5° Assenti 9.6 E max 11.2 Levante 82 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 18:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.