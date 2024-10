Previsioni Meteo Alghero: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Alghero di Martedì 29 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud-est.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori elevati, oscillando tra il 62% e il 75%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2 km/h e i 7 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto, nonostante la copertura nuvolosa.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21°C. L’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno piogge, mantenendo un clima secco e gradevole.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno gradualmente fino a circa 19°C. I venti si faranno più leggeri, mantenendosi sotto i 8 km/h. L’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno segnali di maltempo, permettendo di trascorrere la serata in tranquillità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Alghero nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature miti e senza precipitazioni. Questo trend potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo la settimana piuttosto stabile dal punto di vista meteorologico. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +19.1° perc. +19.2° Assenti 5.9 ESE max 6 Scirocco 81 % 1022 hPa 5 nubi sparse +18.7° perc. +18.7° Assenti 6.1 ENE max 6.1 Grecale 79 % 1022 hPa 8 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° Assenti 5.3 ENE max 6.2 Grecale 72 % 1023 hPa 11 cielo coperto +22.3° perc. +22.2° Assenti 3.3 O max 3.4 Ponente 62 % 1023 hPa 14 cielo coperto +22.2° perc. +22.2° Assenti 7.1 NNO max 8 Maestrale 65 % 1021 hPa 17 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° Assenti 4.7 NNE max 5.2 Grecale 76 % 1021 hPa 20 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 5.9 ESE max 6 Scirocco 73 % 1021 hPa 23 cielo coperto +19.6° perc. +19.5° Assenti 6.9 ESE max 6.8 Scirocco 73 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:23

