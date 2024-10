Previsioni Meteo Altamura: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Altamura per Giovedì 17 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante le prime ore della giornata, con una graduale evoluzione verso una maggiore presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +16,5°C e +25°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 31,4 km/h nel pomeriggio. L’umidità si attesterà su valori piuttosto elevati, superando l’80% nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a +18,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si presenterà leggero, proveniente da Sud Est, con velocità di circa 3,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni, con cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere +23,5°C intorno alle 11:00. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 14,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di +25°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente. Il vento continuerà a soffiare con maggiore intensità, toccando punte di 19,9 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 64%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai +16,5°C. Il cielo si presenterà con poche nuvole, mentre il vento si manterrà teso, con velocità di circa 13,5 km/h. L’umidità continuerà a crescere, superando l’85%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti e una continua presenza di nuvolosità. Si prevede che il fine settimana possa portare qualche variazione, con possibili schiarite e un lieve aumento delle temperature. Sarà opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +17.9° Assenti 5.8 SE max 6.4 Scirocco 51 % 1021 hPa 4 cielo coperto +18.3° perc. +17.6° Assenti 3.1 E max 4.6 Levante 55 % 1021 hPa 7 cielo coperto +19° perc. +18.3° Assenti 14.5 SSE max 27.8 Scirocco 54 % 1021 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.3° Assenti 14.5 S max 18.4 Ostro 41 % 1021 hPa 13 nubi sparse +25° perc. +24.6° Assenti 18.2 SSE max 18.1 Scirocco 40 % 1019 hPa 16 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 18 SSE max 28.4 Scirocco 57 % 1019 hPa 19 poche nuvole +17.4° perc. +17° Assenti 13.5 S max 30.1 Ostro 72 % 1020 hPa 22 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° Assenti 13.5 SSE max 28 Scirocco 85 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:06

