Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani giovedì 24 ottobre

Le previsioni meteo per Altamura indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 72%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 53%. Anche in questa fase della giornata, il vento sarà debole, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22,1°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si manterrà attorno al 51%. Anche in questo frangente, il vento si presenterà come una leggera brezza, con intensità che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 79%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni suggeriscono un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la possibilità di precipitazioni rimarrà bassa. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere delle attività all’aperto, pur tenendo presente la copertura nuvolosa persistente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 24 Ottobre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.2° perc. +15.7° Assenti 3.5 S max 4 Ostro 73 % 1027 hPa 4 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.3 S max 4.6 Ostro 77 % 1026 hPa 7 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 3.7 S max 4.5 Ostro 75 % 1027 hPa 10 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° Assenti 0.9 S max 1.5 Ostro 59 % 1027 hPa 13 cielo coperto +22.1° perc. +21.7° prob. 12 % 4.2 E max 4.1 Levante 51 % 1026 hPa 16 cielo coperto +19.4° perc. +19° prob. 15 % 5.6 ESE max 10.7 Scirocco 63 % 1025 hPa 19 cielo coperto +17.3° perc. +17.1° Assenti 4.8 SE max 5.5 Scirocco 76 % 1026 hPa 22 cielo coperto +16.5° perc. +16.3° Assenti 2.7 S max 3.5 Ostro 80 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 16:56

