Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

Le previsioni meteo per Altamura di Giovedì 3 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata relativamente mite e un progressivo deterioramento delle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio. I dati raccolti evidenziano una transizione da un cielo prevalentemente nuvoloso a precipitazioni più consistenti, che interesseranno la città nel tardo pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 50% e il 75%. I venti saranno leggeri, provenienti da Sud-Sud Ovest, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21°C entro le 8:00. Le nuvole continueranno a coprire il cielo, con una copertura che si attesterà tra il 30% e l’83%. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 14 km/h e mantenendo una direzione prevalentemente meridionale. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi al 42% entro le 9:00.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 24°C, mentre i venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h. A partire dalle 16:00, si registreranno le prime piogge leggere, con precipitazioni che aumenteranno in intensità fino a diventare pioggia moderata nel tardo pomeriggio. L’umidità risalirà, raggiungendo valori intorno all’81%.

Nella sera, le condizioni meteo si deterioreranno ulteriormente, con piogge che diventeranno più intense. Le temperature scenderanno a circa 20°C, mentre la copertura nuvolosa sarà totale. Le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,02 mm entro le 19:00, con venti che si manterranno tesi, raggiungendo i 31 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 79%, creando un clima piuttosto fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo a partire da Venerdì, con un graduale ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche di Giovedì, poiché le piogge potrebbero influenzare le attività all’aperto. La situazione meteo di Altamura rimarrà sotto osservazione, con aggiornamenti costanti per garantire una corretta pianificazione delle attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Altamura

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 4.6 SSO max 6.1 Libeccio 74 % 1009 hPa 4 nubi sparse +15.5° perc. +15° Assenti 4.4 SSO max 4.9 Libeccio 72 % 1008 hPa 7 nubi sparse +19° perc. +18.5° Assenti 8.7 SSO max 12.9 Libeccio 56 % 1008 hPa 10 nubi sparse +24.5° perc. +24° Assenti 14.9 S max 19.2 Ostro 38 % 1008 hPa 13 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 24.4 SSE max 29.1 Scirocco 37 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +22.6° perc. +22.6° 0.14 mm 16.5 SE max 27.8 Scirocco 63 % 1006 hPa 19 pioggia moderata +21.1° perc. +21.2° 1.02 mm 5.7 SSO max 15.3 Libeccio 77 % 1006 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +20° prob. 75 % 19.8 SSE max 37.3 Scirocco 79 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:27

