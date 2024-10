Previsioni Meteo Altamura: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Altamura si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa che aumenterà nel corso della giornata, raggiungendo il 100% nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra un minimo di 15,1°C nelle prime ore della notte e un massimo di 21,1°C intorno all’ora di pranzo. La ventilazione sarà debole, con velocità del vento che non supererà i 6,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mantenendo una temperatura attorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa si intensificherà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto già dalla mattina. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 20°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza nell’aria.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo completamente coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 21°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 5%. La ventilazione sarà debole, con una leggera brezza che accompagnerà il calore del giorno.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere predominante, con un’umidità che si manterrà alta. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Altamura nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni nuvolose, con temperature che si stabilizzeranno su valori miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la situazione meteo potrebbe rimanere simile anche nei giorni successivi, con un cielo prevalentemente coperto e temperature gradevoli. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi attendere ancora qualche giorno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.8° perc. +15.9° Assenti 6.3 S max 10 Ostro 95 % 1028 hPa 3 nubi sparse +15.4° perc. +15.5° Assenti 5 S max 5.5 Ostro 95 % 1027 hPa 6 nubi sparse +15.6° perc. +15.7° Assenti 2.3 SE max 2.9 Scirocco 95 % 1027 hPa 9 cielo coperto +19.1° perc. +19.1° Assenti 4.5 SSE max 5.6 Scirocco 75 % 1027 hPa 12 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 5.7 SSE max 6.7 Scirocco 64 % 1026 hPa 15 cielo coperto +20.4° perc. +20.2° prob. 5 % 3.2 S max 4.7 Ostro 66 % 1026 hPa 18 cielo coperto +17.8° perc. +17.6° prob. 11 % 3.5 NE max 4 Grecale 76 % 1027 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° Assenti 4.3 NNE max 4.5 Grecale 73 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:59

