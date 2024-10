Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Ancona giovedì 17 ottobre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,1°C e i 21,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 10,3 km/h e i 19,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’82%, con una pressione atmosferica che si manterrà stabile attorno ai 1019 hPa.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 18,5°C e un’umidità elevata, che raggiungerà l’85%. La brezza leggera proveniente da Sud-Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 10 km/h.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di nubi sparse e, in particolare, a partire dalle 08:00, è prevista pioggia leggera, con accumuli di circa 0,18 mm. Le temperature saliranno fino a 21,2°C intorno a mezzogiorno, mentre la probabilità di precipitazioni si manterrà bassa, attorno al 19%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 20,4°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 78%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Est con intensità moderata. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cielo nuovamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. L’umidità continuerà a essere alta, sfiorando il 88%, e il vento si attenuerà, mantenendosi su valori di 9 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° Assenti 9.2 SE max 9.9 Scirocco 83 % 1020 hPa 4 cielo coperto +18.5° perc. +18.6° Assenti 10.4 SE max 12.6 Scirocco 85 % 1020 hPa 7 nubi sparse +18.7° perc. +18.9° prob. 27 % 10.7 SSE max 16.3 Scirocco 85 % 1020 hPa 10 nubi sparse +20.8° perc. +20.9° prob. 27 % 11.1 SE max 13 Scirocco 76 % 1020 hPa 13 cielo coperto +20.9° perc. +21° Assenti 15.4 SE max 19.2 Scirocco 77 % 1019 hPa 16 nubi sparse +19.7° perc. +19.9° prob. 6 % 14.7 SE max 19.3 Scirocco 84 % 1019 hPa 19 cielo coperto +19.1° perc. +19.4° prob. 15 % 13.1 SE max 15.5 Scirocco 88 % 1019 hPa 22 cielo coperto +19° perc. +19.2° prob. 11 % 9.1 SE max 9.9 Scirocco 88 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.