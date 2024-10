Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Lunedì 14 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con una transizione da condizioni di cielo coperto a momenti di schiarita. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,2°C. La mattina porterà un miglioramento, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 20,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera si chiuderà con un ritorno a cieli più coperti, mantenendo temperature fresche attorno ai 17,5°C.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 00:00 con una temperatura di 18,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 70%. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma rimarrà sopra i 17°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, il cielo si presenterà con nubi sparse. La temperatura inizierà a risalire, raggiungendo i 20,2°C entro le 11:00. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. Questo permetterà di godere di un clima gradevole, ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una temperatura massima di 20,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in una fascia di brezza leggera. L’umidità si attesterà intorno al 66%, rendendo l’aria un po’ più umida ma comunque confortevole.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, specialmente dalle 19:00 in poi, con temperature che scenderanno fino a 17,5°C. Anche in questo caso, l’umidità rimarrà elevata, intorno all’81%, e i venti saranno deboli, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento per Martedì, quando si prevede un aumento delle temperature e una maggiore presenza di sole. Tuttavia, non si escludono momenti di nuvolosità. Pertanto, sarà opportuno rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +17.9° Assenti 4.9 O max 5.5 Ponente 69 % 1019 hPa 4 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 6.8 ONO max 6.1 Maestrale 74 % 1019 hPa 7 nubi sparse +17.8° perc. +17.6° Assenti 7.7 O max 7.3 Ponente 74 % 1020 hPa 10 poche nuvole +19.8° perc. +19.6° Assenti 3.6 NO max 5.4 Maestrale 65 % 1020 hPa 13 poche nuvole +20.6° perc. +20.5° Assenti 7.3 N max 7.4 Tramontana 66 % 1019 hPa 16 nubi sparse +18.9° perc. +18.8° Assenti 5.3 ESE max 5.6 Scirocco 77 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18° perc. +18° Assenti 2.2 NNO max 2.6 Maestrale 80 % 1019 hPa 22 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 5.1 ONO max 5.1 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 18:19

