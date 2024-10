Previsioni Meteo Ancona: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Ancona di Martedì 15 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, con un’umidità che si aggirerà attorno al 78%. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Nord Ovest.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare poche nuvole, con temperature in lieve aumento che raggiungeranno i 20,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 27%, garantendo spazi di sole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 75%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Nord-Nord Est.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 90% verso le ore serali. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 18°C. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con nubi sparse che non daranno luogo a fenomeni di pioggia. L’umidità rimarrà elevata, intorno all’88%, mentre la brezza leggera continuerà a soffiare da Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe persistere. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +17.4° perc. +17.3° Assenti 5.7 ONO max 5.4 Maestrale 79 % 1020 hPa 4 poche nuvole +17° perc. +16.9° Assenti 6.2 NO max 6.3 Maestrale 82 % 1020 hPa 7 poche nuvole +17.8° perc. +17.8° Assenti 5.5 O max 4.9 Ponente 81 % 1021 hPa 10 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° Assenti 5 NNO max 5.6 Maestrale 75 % 1021 hPa 13 nubi sparse +20.1° perc. +20.2° Assenti 7.9 NNE max 5.9 Grecale 76 % 1020 hPa 16 cielo coperto +18.8° perc. +18.9° Assenti 6.7 ENE max 7.1 Grecale 84 % 1020 hPa 19 nubi sparse +17.9° perc. +18° Assenti 4.1 ESE max 4.6 Scirocco 88 % 1020 hPa 22 nubi sparse +17.5° perc. +17.6° Assenti 2.3 SE max 2.4 Scirocco 88 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:17

