Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani venerdì 1 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 1 Novembre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,9°C e i 18,7°C, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, proveniente principalmente da ovest e nord-ovest. L’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 76%, e non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno stabili, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà leggermente da ovest-nord-ovest a circa 10 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 78%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore centrali, con temperature che saliranno fino a 18,7°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa inizierà a aumentare, passando dal 6% al 45%. Il vento continuerà a soffiare da ovest-nord-ovest, mantenendo un’intensità leggera, con velocità che varieranno tra 9 km/h e 10,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, creando un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 78% del cielo. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di 18,5°C. Il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a circa 6,9 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 70%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà nuovamente nuvoloso. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16,1°C, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest con intensità leggera. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Ancona nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature miti e condizioni prevalentemente serene. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima piacevole, mentre chi cerca un po’ di freschezza troverà soddisfazione nelle temperature autunnali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 1 Novembre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +15.9° perc. +15.5° Assenti 10.4 ONO max 10.8 Maestrale 77 % 1025 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +15.2° Assenti 10.3 ONO max 10.5 Maestrale 77 % 1024 hPa 7 cielo sereno +15.9° perc. +15.6° Assenti 9.3 ONO max 9.6 Maestrale 75 % 1025 hPa 10 nubi sparse +18.2° perc. +17.9° Assenti 9.6 NO max 10.2 Maestrale 68 % 1025 hPa 13 nubi sparse +18.7° perc. +18.4° Assenti 9.8 NNO max 9.5 Maestrale 69 % 1023 hPa 16 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 5.5 NO max 6 Maestrale 78 % 1023 hPa 19 nubi sparse +16.5° perc. +16.2° Assenti 3.7 O max 4.3 Ponente 76 % 1023 hPa 22 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° Assenti 6.8 ONO max 6.9 Maestrale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.