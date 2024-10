Previsioni Meteo Ancona: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 18 Ottobre a Ancona indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente piovose, con una copertura nuvolosa che si manterrà costante durante tutto il giorno. Le temperature si attesteranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,6°C nel primo pomeriggio. La presenza di piogge, sia leggere che moderate, sarà un elemento distintivo della giornata, con accumuli che si potranno attestare intorno ai 3,5 mm.

Durante la notte, Ancona sarà interessata da piogge moderate, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 17,9°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà elevata, intorno al 96%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 23,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si registreranno piogge leggere, con temperature che saliranno fino a 21,4°C. Anche in questa fase, l’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est.

Il pomeriggio porterà un incremento delle precipitazioni, con piogge che diventeranno moderate. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 19,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà sopra il 90%. Le condizioni di vento saranno più tranquille, con velocità che non supereranno i 11 km/h.

Con l’arrivo della sera, le piogge tenderanno a diminuire, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, con un’umidità che continuerà a essere elevata. Le precipitazioni saranno sporadiche, con possibilità di pioviggine.

In conclusione, le previsioni del tempo per Ancona nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Sabato e Domenica si prevede un parziale miglioramento, con schiarite e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati, poiché le condizioni atmosferiche possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Ancona

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +18.2° perc. +18.5° 0.71 mm 10.9 ESE max 19.2 Scirocco 95 % 1016 hPa 4 pioggia moderata +18.2° perc. +18.6° 1.71 mm 6.6 SSO max 10.6 Libeccio 96 % 1015 hPa 7 cielo coperto +18.8° perc. +19.1° prob. 18 % 6 SSE max 6.9 Scirocco 88 % 1016 hPa 10 cielo coperto +20.7° perc. +20.9° prob. 12 % 9.6 SE max 10.5 Scirocco 79 % 1016 hPa 13 pioggia leggera +21.2° perc. +21.3° 0.36 mm 11.1 E max 9.8 Levante 76 % 1015 hPa 16 pioggia moderata +18.2° perc. +18.5° 1.48 mm 5.9 SE max 7 Scirocco 91 % 1015 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 35 % 1.3 E max 4.1 Levante 89 % 1015 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.4° prob. 53 % 3.9 ONO max 4.1 Maestrale 89 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:13

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.