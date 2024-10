Previsioni Meteo Andria: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Mercoledì 30 Ottobre si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene a Andria. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,3°C. La brezza vivace proveniente da Ovest – Sud Ovest accompagnerà la notte, mantenendo l’umidità attorno al 90%.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità, sebbene in lieve calo, si attesterà attorno al 54%, garantendo un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi sui 19°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est garantirà un comfort termico, mentre l’umidità aumenterà fino al 60%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata ideale per passeggiate e attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo: il cielo si coprirà progressivamente, con nuvolosità che aumenterà fino a raggiungere l’85% di copertura. Le temperature scenderanno a 16°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una certa vivacità. L’umidità si attesterà attorno all’80%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Andria indicano una giornata inizialmente serena e gradevole, con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti e prepararsi a un cambiamento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +14.8° perc. +14.7° Assenti 13.6 OSO max 22.4 Libeccio 91 % 1023 hPa 5 cielo sereno +14.3° perc. +14.2° Assenti 13.6 OSO max 22.7 Libeccio 91 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 16 O max 18.4 Ponente 78 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.7° perc. +20.3° Assenti 11.1 NO max 12.5 Maestrale 57 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 8.7 N max 9.8 Tramontana 55 % 1021 hPa 17 poche nuvole +17.8° perc. +17.4° Assenti 5.5 O max 10.5 Ponente 69 % 1022 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 14.7 OSO max 22.5 Libeccio 86 % 1023 hPa 23 poche nuvole +15.1° perc. +15° Assenti 14.6 OSO max 23.1 Libeccio 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:49

