Previsioni Meteo Andria: tutti i dettagli per domani domenica 13 ottobre

Domenica 13 Ottobre, Andria si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che oscillerà intorno ai 16,8°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature saliranno fino a 22,4°C intorno a mezzogiorno, mentre i venti si presenteranno leggeri, provenienti principalmente da ovest.

Nel corso della giornata, le previsioni meteo indicano un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Nella mattina, il cielo sarà coperto, con temperature che varieranno da 18,1°C a 22,4°C. La velocità del vento si manterrà tra i 5,7 km/h e i 13,1 km/h, con direzione prevalentemente occidentale. Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 20°C, mentre la nuvolosità rimarrà elevata, con picchi di copertura nuvolosa fino al 82%. La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C e un’umidità che aumenterà fino al 69%.

Le previsioni del tempo per i giorni successivi a Andria mostrano un trend simile, con condizioni nuvolose e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che nei prossimi giorni si verifichino ulteriori variazioni climatiche, ma per ora, la giornata di Domenica si presenterà come un’opportunità per godere di un clima temperato, sebbene nuvoloso. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto della copertura nuvolosa, ma le temperature miti potrebbero comunque rendere piacevoli le passeggiate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 6.4 OSO max 6.8 Libeccio 71 % 1018 hPa 4 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 5.4 OSO max 6.2 Libeccio 68 % 1018 hPa 7 cielo coperto +18.1° perc. +17.5° Assenti 6.1 O max 7.7 Ponente 57 % 1019 hPa 10 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 8 NO max 11.4 Maestrale 46 % 1018 hPa 13 poche nuvole +21.6° perc. +21.2° Assenti 16.2 NE max 13.6 Grecale 50 % 1017 hPa 16 nubi sparse +19.6° perc. +19.2° Assenti 12.6 ENE max 15 Grecale 61 % 1018 hPa 19 cielo coperto +18.9° perc. +18.5° Assenti 5.9 E max 6.8 Levante 62 % 1019 hPa 22 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 4.7 N max 5.4 Tramontana 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:12

